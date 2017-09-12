Adana Demirspor Gaziantepspor 3-1 Maç Sonucu

TFF 1. Lig'de 4. hafta Adana Demirspor- Gaziantepspor maçıyla sona erdi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak puanını 7'ye yükseltirken Gaziantepspor, 4. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Adana Demirspor, karşılaşmaya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 19. dakikada kazandığı penaltıdan Ndip Tambe'nin vuruşuyla yararlanamadı. Karşılaşmanın ilk golü, 26. dakikada Atakora Lalawele'den geldi ve Adana Demirspor, 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor, 2. yarıda da etkili olan takımdı. Ev sahibi ekip, ilk 45 dakikada penaltı kaçıran Tambe'nin bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Gaziantepspor, bu golden sadece 3 dakika sonra farkı Yusuf Erdem'le 1'e indirse de Savaş Yılmaz'ın 61. dakikada attığı gole engel olamadı ve mücadele 3-1 sona erdi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Habip Tiryaki

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Yiğit İncedemir, Lalawele, Lingane, Tambe (Dk. 71 Atabey Çiçek), Savaş Yılmaz (Dk. 75 Umut Sönmez), Mendy (Dk. 86 Abdulkadir Parmak)

Gaziantepspor: Adnan Karabulut (Dk. 66 Selçuk Özcan), Şenol Can, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Zeki Sinanoğlu, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 86 Erdal Ahmet Özdemir), Yusuf Erdem (Dk. 58 Harun Enes Nural)

Goller: Dk. 26 Lalawele, Dk. 54 Tambe, Dk. 61 Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 58 Yusuf Erdem (Gaziantepspor)

Adana Demirspor

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TFF 1. Lig