Türkiye'nin mandalina ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Adana'da, 190 bin dönüm alanda yapılan üretimden 700 bin ton civarında rekolte bekleniyor.
Erkenci ürünlerin hasadına devam edilen Çukurova'da toplanan ürünlerin Türkiye'nin farklı kentlerine ulaştırılıyor.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan yaptığı açıklamada, hasat dönemi de uzayan mandalinadan eylül ayından ocak ayının sonuna kadar ürün alınabildiğini söyledi.
Doğan, limon dışındaki narenciye ürünlerinin verim olarak çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Bu yıl narenciye üretimi çiftçimizin yüzünü güldürdü. Sadece limonda verim düşüklüğü yaşandı. Bunun dışında mandalina, portakal ve greyfurtta verim çok güzel. İzmir’de bazı cins mandalinalar da verim kaybı yaşandığı için şu an narenciye fiyatları yükseldi" ifadesini kullandı.
Mandalinanın tarlada 80 kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulduğunu aktaran Doğan, sözlerine şöyle devam ediyor:
"Hasadı yapılan mandalina paketleme tesisine girdiğinde kilogram başına 50 kuruş fiyatı artıyor. Daha sonra nakliyeyle hale ulaşıyor, buradan da toplu satılıyor. Nakliye ve halde de fiyata bir yansıma oluyor. Hasadı yapılan mandalinanın kilogramı tarlada ucuz ama buradan çıktığında işçilik, nakliye ve hal derken ürün vatandaşa fiyatı 5-6 kat fazlaya ulaşıyor. Erkenci mandalinaların ardından hasat edilecek ürünlerin fiyatı tarlada 1-1,7 lira olacak. Bunların fiyatı özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde daha yüksek olacaktır."
"AVRUPA, BALKAN VE AFRİKA ÜLKELERİNA GÖNDERİLİYOR"
Doğan, narenciye ürünlerinin yurtdışına pazarladığına işaret ederek şunları kaydetti:
"Ürünlerimiz Avrupa, Balkan ve Afrika ülkelerine gönderiliyor. Geçen yıl Rusya krizinde sıkıntılar oldu. O sıkıntıların ardından diğer pazarlarda yer bulduk. Onun için şu anda bütün pazarlara ürünümüz gönderilmekte. Adanamızda yetişen mandalina çoğunlukla Rusya, Ukrayna ve Irak pazarından talep görüyor, gönderiliyor. Mandalina Irak pazarına hasadın ardından tırlara yüklenerek direkt gönderiliyor. Bu bizim için büyük bir avantaj çünkü paketleme tesislerine girmediği için ekstra bir masraf oluşmuyor."
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