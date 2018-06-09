Adanaspor'da Cihat Arslan dönemi!

Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen ve bu yönde transferlere imza atan Adanaspor, tecrübeli teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme imzaladı.

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Arslan, anlaşmanın sağlanmasının ardından kendisini 3 yıllığına turuncu beyazlı takıma bağladı.