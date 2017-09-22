Adil Gevrek: Yanlış bir karar vermemek için biraz daha bekleyeceğiz

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, teknik adam arayışlarıyla ilgili konuştu. Gevrek, henüz herhangi bir isimle anlaşmadıklarını, Kardemir Karabük maçından sonra teknik heyet sorununu çözeceklerini söyledi. Rıza Çalımbay ile bir görüşme yaptıklarını kaydeden Gevrek, "Teknik heyet konusunda acele karar vermek istemiyoruz. Rıza Hoca ile bir görüşme yaptığımız doğru. Önümüzdeki günlerde bir görüşmemiz daha olabilir. Bunun dışında ismi geçen diğer adaylar Sergen Yalçın, İbrahim Üzülmez ve Hamza Hamzaoğlu ile de görüştük ya da görüşeceğiz. Sonuçta bu isimlerin hepsi futbol piyasasında yeri ve değeri olan teknik adamlar. Ligin henüz 5. haftası geride kaldı ve uzun bir maraton bizleri bekliyor. Öyle 1 maçı düşünüp de ani bir kararla kulübümüzü büyük bir riskin altına sokmak doğru olmaz. Gündemde olan teknik adamlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yanlış bir karar vermemek için biraz daha bekleyeceğiz. Lig uzun bir maraton ve bunu düşünerek hareket etmeliyiz" dedi.
"HİÇ BİRİMİZ ALİ HOCAMIZ KADAR BU TAKIMI TANIMIYOR"
Gevrek, takımın Pazar günü oynayacağı Karabükspor maçına da Ali Ravcı nezaretinde çıkacağını belirterek, "Takımımız Pazar günü oldukça önemli bir müsabakaya çıkacak. Biliyorsunuz hafta içerisinde kupada tur atladık. Bu maç bizim için oldukça önemliydi. Diğer müsabakalarda ortaya çıkan sürpriz sonuçlar enteresan gerçekten. Ali Hoca, Hakan Hoca ve diğer antrenör arkadaşlarımızın takımı Karabük maçına da en iyi şekilde hazırlayacağından şüphem yok. Hem hiç birimiz Ali Hocamız kadar bu takımı tanımıyor. İnşallah teknik adam konusunu Karabük ile oynayacağımız maçtan sonra netleştirmeyi düşünüyoruz. Bu süreçte farklı şeyler de ortaya çıkabilir" diye konuştu.
- adil gevrek
- yeni malatyaspor
- Teknik Direktör
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