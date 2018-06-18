1 | 17

Brezilyalı top model Adriana Lima, resmi Instagram hesabından Dünya Kupası’nda mücadele eden ülkesine destek verdi. E Grubu’nda oynanan İsviçre maçını sevgilisi Metin Hara ve ailesi ile birlikte seyreden Adriana Lima, Brezilya forması giydiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.