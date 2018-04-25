Posta Gazetesi'nin haberine göre, Adriana Lima'nın ajanslara ve sosyal medyaya düşen seksi kareleri önce sevgilisi Metin Hara’ya gösterip onay aldığı söyleniyor.

Adriana Lima kısa bir süre önce “Artık çıplak poz vermeyeceğim” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Bu kararında Metin Hara’nın etkisi olduğu konuşuluyordu ancak Metin Hara durumu şöyle yorumladı:

"ADRİANA'NIN MESAJI AÇIK VE NET"

"Benim yaklaşımıma zerre kadar oturmayan, tamamen kurgusal bir söylem. Paylaşımı o değil aslında, mesajı açık ve net: Herhangi bir neden olmadan, sadece soyunmak için soyunmayacağım. Aslında bir kadının son derece değerli bir şekilde, kadının metalaştırılmasında duyduğu rahatsızlığın hikayesi."