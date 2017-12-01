Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak büyük derbi için geri sayıma geçilirken, heyecan da artmaya başladı. Son iki haftada 4 puan kayıp yaşayıp lider Cimbom’un 6 puan gerisinde kalan Kartal’da tek hedef 3 puan...
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre siyah-beyazlı oyuncuların idmanlardaki neşesi önceki gün Adidas’ın lansman gecesine de yansıdı. Zorlu maç öncesinde bu gecede bir araya gelen Beşiktaşlı ve Galatasaraylı oyuncular dostluk mesajı verirken, özellikle Brezilyalı oyuncuların neşesi oldukça yerindeydi. Sarı-Kırmızılı oyuncular Fernando ve Maicon ile uzun süre sohbet eden Siyah-Beyazlı takımın yıldızı Adriano, derbiyi kazanacaklarını söyleyip vatandaşlarına şakayla karışık gözdağı verdi.
‘BİZ ÖYLE STATLARI ÇOK GÖRDÜK’
Vodafone Park’ta ilk kez bir derbiye çıkacak olan Maicon ve Fernando’yu adeta köşeye sıkıştıran Adriano, “Derbi nasıl olur göreceksiniz. Bizim stattaki atmosfer başka hiçbir yerde yok. Avrupa zaten bize hayran, siz de bunu tecrübe edeceksiniz. İşiniz çok zor” dedi. Galatasaraylı iki Brezilyalı da bu sözlerin altında kalmadı ve “Biz öyle statları çok gördük, çok oynadık. Siz de kendinize dikkat edin. Unutmayın puan avantajı bizde” diyerek esprili bir şekilde Adriano’ya takıldı.
GÜNEŞ'TEN SICAK ESPRİLER: "OZZİE'YE BAK MANKEN OLMUŞ"
Spor dünyasından birçok ismi bir araya getiren Adidas’ın lansman gecesinde teknik direktör Şenol Güneş’in de keyfi yerindeydi. Ertuğrul Sağlam, Rüştü Reçber, Mustafa Doğan, Can Çobanoğlu, idari menajer Ali Naibi gibi isimlerle birlikte oturan Güneş yaptığı espirlerle ortamı daha da sıcak hale getirdi. Mankenlerin tanıtıma geçtiği esnada Oğuzhan’ı podyumda gören tecrübeli teknik adam “Ozzie’ye bak yahu, manken olmuş, bayağı da iyi yapıyor. Karşısında da Gomis” diyerek takıldı. Yarın birbirlerine rakip olacak Gomis ile mankenlik yapan Oğuzhan ise, “Valla bu iş sahada olmaktan çok daha zormuş” şeklinde görüş bildirdiler.
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