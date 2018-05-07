Galatasaray derbisindeki mağlubiyetin ardından ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi vizesi alma umutlarını sürdürdü. Kayserispor karşısında takımının ikinci golüne imza atan Adriano galibiyeti değerlendirdi.

Brezilyalı yıldız, maç sonrasında yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Taraftarımızla beraber iyi bir maç geçirdik. Sonlara doğru belki biraz acı çektik. Rakip üzerimize geldi. Sonuç olarak iyi bir galibiyet oldu. Bundan sonra kalan haftaları aynı şekilde geçmek istiyoruz."

"Bütün oyuncular olarak her zaman skora katkı yapmak istiyoruz. Ben bir bek oyuncusu olarak hocamın da verdiği serbestlikle beraber hücuma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Geçen hafta bir mağlubiyet aldık. Bu tür mağlubiyetlerden sonra bir sonraki maça odaklanmak zordur. Ancak bu maç iyi oynadık ve kalan haftaları da galibiyetle kapatmak istiyoruz."