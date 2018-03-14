Global akıllı sistemler pazarının liderlerinden Advantech, en büyük otomasyon distribütörü Alitek Teknoloji’yle birlikte Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili ortak bir bildiri yayınlayarak Advantech’in, Alitek Teknoloji’nin %25’lik hisselerini satın almaya ve Türkiye’deki ilk yerel ofisini hayata geçirmeye karar verdiğini açıkladı.

Advantech Endüstriyel IoT Grubu Satış Direktörü Vincent Chang, Advantech’in yabancı ülkelerde yerel şube kurma faaliyetlerinin genellikle üç aşamada gerçekleştiğini belirtti. İlk aşamada Advantech’in direkt kanallar aracılığıyla satış yaparak hedef ülke pazarına giriş yaptığını, ardından yatırım yapılarak ya da ortak girişim yapısıyla yerel ofisin kurulumuna başlandığını ve Genel Merkez’den kaynak aktarımlarıyla operasyonel yapının bel kemiğinin oluşturulmasına destek verildiğini belirtti. Son aşamadaysa kurulan yerel ofisin bağımsız faaliyet gösterebilecek seviyeye getirildiğini aktardı. Advantech’in Türkiye’deki büyüme hedefinin ülkenin güçlü stratejik avantajlarıyla yakından ilintili olduğu belirtildi.

Türkiye’nin bu stratejik gücünü, Avrupa - Asya sınırında konumlanmasından ve Avrupa’yla yakın bağlantılar içerisinde olmasından aldığının altı çizilirken, bu stratejik gücün Türkiye’yi Avrupalı beyaz eşya firmaları ve dünyanın lider araba üreticileri için ideal bir üretim ve dağıtım merkezi haline getirdiği vurgulandı. Tüm bu etkenler Endüstri 4.0 için uygun kapasiteleri oluştururken, Endüstriyel IoT devrimi yardımıyla yeni iş olanakları doğurduğu belirtildi. Ayrıca Advantech’in Türkiye’de gelecekteki faaliyetlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına açılmak için çok önemli olduğu aktarıldı.

15-18 Mart tarihleri arasında TÜYAP İstanbul’da Advantech ve Alitek Teknoloji; en önemli uluslararası endüstriyel otomasyon fuarlarından biri olan WIN AIMD EURASIA 2018 fuarındaki 3. Salon A120 numaralı standlarında Akıllı Fabrika, Akıllı Makine, enerji ve çevre uygulamaları için en güncel teknoloji ve çözümlerini ortaklaşa sunacaklar.