HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin yönetmen yardımcısı Eray Altay, yönetmen Gökçen Usta’nın kardeşiyle aşk yaşarken gönlünü dizinin başrolü Saraçoğlu’na kaptırdı. Usta’nın kardeşiyle olan ilişkisini bitiren Altay, S araçoğlu ile ilişkilerini bir süre gizli yaşadı.

‘ARTIK ÇALIŞAMAYIZ’

Gökçen Usta, Eray Altay’ın Afra Saraçoğlu ile yeni bir ilişkiye başladığı için kardeşinden ayrıldığını öğrendi. Bunun üzerine, ailevi meselesini set ortamına taşıyamayacağını, bu nedenle kendisiyle artık çalışmasının mümkün olmadığını Altay’a iletti. Bunun üzerine Altay, diziden ayrıldı.