Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'da şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz Albayrak'ın mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta, Afrin'deki Mehmetçiğe yönelik olarak "Vatan ve Millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesurdur, inançlıdır. Babamdan biliyorum.” ifadeleri yer alıyor.

İşte Ağar'ın "Fırat Kalkanı'nda şehit "Biricik babası” Binbaşı Albayrak'ın "Biricik kızı" Elif Naz'ın Zeytin Dalı’ndaki Mehmetçiklere seslenişi..." notunu düştüğü mektup:

— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) February 11, 2018

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