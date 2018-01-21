Afrin'den son dakika haberler... Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de yürütülen hava operasyonunda PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan tünele nokta atışı yaptı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Başarılı bir şekilde gerçekleşen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

HATAY'DAKİ SINIR BİRLİKLERİNE TAKVİYE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando, obüs ve tanklar, Hatay'daki sınır birliklerine konuşlandırıldı.

TSK, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatları gece boyu sürdü.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine gelen askeri araç ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.





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