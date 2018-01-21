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Afrin Zeytin Dalı Harekatı'ndan sıcak görüntüler: Mühimmat deposu böyle vuruldu!

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika görüntüler! TSK paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, teröristlere ait bir mühimmat deposu, Türk savaş uçakları tarafından havaya uçuruldu. Pilot'un hedefe ustalıkla yaptığı vuruş, kameraya yansıdı

21.01.2018 - 09:13 | Güncelleme: İHA

Afrin'den son dakika haberler... Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de yürütülen hava operasyonunda PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan tünele nokta atışı yaptı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Başarılı bir şekilde gerçekleşen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

HATAY'DAKİ SINIR BİRLİKLERİNE TAKVİYE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando, obüs ve tanklar, Hatay'daki sınır birliklerine konuşlandırıldı.

TSK, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatları gece boyu sürdü.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine gelen askeri araç ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

Zeytin Dalı'ndan son kareler

Zeytin Dalı'ndan son kareler

 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 4 dakika önce
    Bir yiğit cidasın almış atıyor. Ak elleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma şimdi dön olur.
  • Misafir 35 dakika önce
    lanet olsun terör belasına lanet olsun masumları vuranlara allah kahraman askerlerimizi korusun
  • Misafir 1 saat önce
    leopar tankları türk ordusunun da mutlu,almanyadaki gibi depolarda çürümüyor,suriye bozkırlarında koşuyor.
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