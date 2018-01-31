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Afrin şehidinin eşinden duygulandıran paylaşım

31.01.2018 - 11:54 | Güncelleme: DHA

TSK'nın Afrin'de terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyonda şehit olan ve naaşına ulaşılamayan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı sosyal medyada eşinin son doğum gününe ait bir video paylaştı

  • 1 Afrin şehidi Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşım
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    Türk Silahları Kuvvetleri´nin Suriye´nin Afrin bölgesinde düzenlediği `Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan, henüz naaşı getirilmeyen Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı´nın eşi Birgül Muratdağı, sosyal medyadan eşinin son doğum günü kutlamasındaki görüntülerini paylaştı.

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  • 2 Afrin şehidi Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşım
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    DHA'nın haberine Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak günü PKK/PYD'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşılamadı.

  • 3 Afrin şehidi Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşım
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    Şehit askerlerden Kayserili Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'ndan geriye 6 aylık eşi Birgül'ün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kaldı.

  • 4 Afrin şehidi Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşım
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    Birgül Muratdağı, görevde olan eşine 25'inci yaş günü nedeniyle gönderdiği pastayı, şehit Mehmet Muratdağı'nın arkadaşlarıyla kesip, kutlama yaptığı görüntüler ve kına gecelerine ait videoyu paylaştığı görüldü.

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  • 5 Afrin şehidi Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşım
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YORUMLAR 10
  • Misafir 6 dakika önce
    Allah.butun.sehitlerimize.rahmet.eylesin.allah.ailesine.sabir. versin.ami n
  • Misafir 52 dakika önce
    biz ondan razıyız allahım sende ondan razı ol.
  • Misafir 3 saat önce
    Allah yardımcınız olsun koç yiğitler sıcak yataklarında yatıp da çamur atanları Allah biliyor
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