Selçuklu Belediye Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hücumda etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-19 önde kapattı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Selçuklu Belediyespor, ilk yarıyı 48-42 üstün bitirdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Konya temsilcisi, üçüncü çeyreği 9 sayı farkla 68-59 önde tamamladı. Afyon ekibi, son çeyrekte özellikle Cevher Özer ve Ogün Sevinç'in etkili oyunuyla skorda üstünlüğü yakaladı ve maçtan 84-78 galip ayrıldı.

Toplamda üç galibiyet alacak takımın finale yükseleceği seride dördüncü maç, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Selçuklu Belediye Spor Salonu'nda oynanacak.