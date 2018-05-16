Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İlk buluşmanın bu gece yapılan sahur ile gerçekleştirildiği Ağrı'da Ramazan'ın ilk iftarı için geri sayım başladı. Peki, Ağrı'da ilk oruca niyet edenlerin merakla beklediği iftar vakti ne zaman olacak? Ağrı'da iftara ne kadar kaldı? İşte Ağrı Ramazan imsakiyesi...

AĞRI'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (16 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba günü Ağrı'da iftar vakti saat 19:23 olarak görülüyor.

AĞRI SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018 (17 MAYIS PERŞEMBE)



Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Ağrı’da sahur vakti (imsak) 03:01 olarak görülüyor. Ağrı’da saat 03:01’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

AĞRI RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:03 04:46 12:10 16:03 19:23 20:58 2 17.05.2018 Perşembe 03:01 04:45 12:10 16:03 19:24 21:00 3 18.05.2018 Cuma 03:00 04:44 12:10 16:03 19:25 21:01 4 19.05.2018 Cumartesi 02:59 04:43 12:10 16:03 19:25 21:02 5 20.05.2018 Pazar 02:57 04:42 12:10 16:04 19:26 21:04 6 21.05.2018 Pazartesi 02:56 04:42 12:10 16:04 19:27 21:05 7 22.05.2018 Salı 02:55 04:41 12:10 16:04 19:28 21:06 8 23.05.2018 Çarşamba 02:54 04:40 12:11 16:04 19:29 21:08 9 24.05.2018 Perşembe 02:52 04:40 12:11 16:05 19:30 21:09 10 25.05.2018 Cuma 02:51 04:39 12:11 16:05 19:31 21:10 11 26.05.2018 Cumartesi 02:50 04:38 12:11 16:05 19:31 21:12 12 27.05.2018 Pazar 02:49 04:38 12:11 16:05 19:32 21:13 13 28.05.2018 Pazartesi 02:48 04:37 12:11 16:06 19:33 21:14 14 29.05.2018 Salı 02:47 04:37 12:11 16:06 19:34 21:15 15 30.05.2018 Çarşamba 02:46 04:36 12:11 16:06 19:35 21:16 16 31.05.2018 Perşembe 02:45 04:36 12:11 16:06 19:35 21:17 17 01.06.2018 Cuma 02:45 04:35 12:12 16:07 19:36 21:19 18 02.06.2018 Cumartesi 02:44 04:35 12:12 16:07 19:37 21:20 19 03.06.2018 Pazar 02:43 04:34 12:12 16:07 19:38 21:21 20 04.06.2018 Pazartesi 02:42 04:34 12:12 16:07 19:38 21:22 21 05.06.2018 Salı 02:42 04:34 12:12 16:08 19:39 21:23 22 06.06.2018 Çarşamba 02:41 04:33 12:12 16:08 19:40 21:24 23 07.06.2018 Perşembe 02:40 04:33 12:13 16:08 19:40 21:24 24 08.06.2018 Cuma 02:40 04:33 12:13 16:08 19:41 21:25 25 09.06.2018 Cumartesi 02:39 04:33 12:13 16:09 19:41 21:26 26 10.06.2018 Pazar 02:39 04:33 12:13 16:09 19:42 21:27 27 11.06.2018 Pazartesi 02:39 04:32 12:13 16:09 19:42 21:28 28 12.06.2018 Salı 02:38 04:32 12:14 16:10 19:43 21:28 29 13.06.2018 Çarşamba 02:38 04:32 12:14 16:10 19:43 21:29 30 14.06.2018 Perşembe 02:38 04:32 12:14 16:10 19:44 21:30

MEHMETÇİK AĞRI DAĞI'NIN ETEĞİNDE İLK SAHURUNU YAPTI

Mehmetçik, güneşin ilk doğduğu şehir olan Iğdır’da Ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, “Ağrı Dağ’ı eteğinde Ramazan coşkusu” başlıklı paylaşım yaptı. Güneşin ilk doğduğu şehir olan Iğdır’da bulunan Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Mehmetçikler Ramazan ayının ilk sahuruna kalktı. Komutanlık tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun ilgi gördü.

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