Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden 13 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Annelerin karşılıksız ve sınırsız sevebilme gücüne dikkati çeken Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim coğrafyamızda kadınlara çok büyük misyonlar yüklenmiştir. Karadeniz kadını, güçlüdür, çalışkandır, şefkatlidir, koruyucudur. Karadeniz'de kadın toplumsal yaşamın kurucu unsurudur. Annelik ise kadın olmanın kıymetini emsalsiz bir yere taşır. Bir toplumu ve dahası bir ülkenin geleceğini şekillendiren annelerdir. Onlara olan borcumuzu ödememiz mümkün olmasa da kendilerine koşulsuz saygı, sevgi ve özen göstererek minnet ve vefa hislerimizi her fırsatta yansıtabilmeliyiz."