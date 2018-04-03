Airbnb uygulamasıyla evlerini konaklamaya açan iki kişiye Singapur'da bir mahkeme 45,800 dolar ceza verdi. Cezanın gerekçesi olarak geçen sene yürürlüğe giren kısa süreli emlak kiralama kanununa aykırı ve yetkisiz davranma gösterildi. Karar bir ilk olma özelliği taşıyor

Söz konusu iki kişi, dört ayrı daireyi URA olarak bilinen Kentsel Yeniden Gelişim Dairesi'nden izin almadan 6 aydan kısa süreli kiralamaktan suçlu bulundu.

Singapur kanunlarına göre 150 bin dolara dek cezalandırılabilen suç kapsamında savcılık her bir sanık için 60 bin dolar ceza isterken avukatlar cezanın yaklaşık 4 bin dolar olması gerektiğini belirtti.

Hakim Keneeth Choo ise her suç için 11 bin 450 dolarda karar kıldı. Böylelikle konaklama için bir pazar yeri olan ve ev sahiplerinin kısa dönemde yüksek gelir elde edebilmesine olanak tanıyan Airbnb hizmetinden fayda sağlayan diğer kullanıcıları da mesaj vermiş oldu.

Singapur kanunlarına göre müstakil evler için en düşük kiralama periyodu 3 ayken, halkın yüzde 80'inin yaşadığı sosyal konutlar için bu süre 6 ay.

Yaklaşık 30 milyar dolar değer biçilen Airbnb konuyla ilgili henüz yorum yapmadı. Uber ve taksiciler arasında yaşanan küresel krizin bir benzerinin Airbnb ve oteller ya da emlakçılar arasında yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu.

BARCELONA ŞİRKETE 600 BİN DOLAR CEZA KESMİŞTİ

Barselona, bölgesel turizm kaydında bulunmayan ve işletme statüsünde olmayan meskenlerin, 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan yasaya aykırı olarak sitesinde yer verdiği için, Airbnb'yi 2016 yılında 600 bin dolar para cezasına mahkum etmişti. Amsterdam ise 2015 yılından beri Airbnb ile evini kiraya verenlerden vergi alıyor.

New York da Airbnb kullanımına sınırlama getirenlerden. Vali Andrew Cuomo, 2016 yılında evlerin 30 günün altında kiralanmasını yasaklayan bir yasayı imzalamıştı. Buna göre, şehirde kısa dönem kiralama yapanlar yakalandığı takdirde 1000 dolar ila 7500 dolar arasında ceza ödüyor.