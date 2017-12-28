Airbus, dünyanın en büyük ticari yolcu jeti olan A380 süper jumbo tipi uçakların üretimini Dubai merkezli Emirates'in alım işi kazanılamadığı takdirde aşama aşama durdurmayı planlıyor.
İlk uçuşunu 2005 yılında yapan 2007 yılında Singapur Havayolları ile ilk ticari hareketini gerçekleştiren Airbus A380 talepleri ve buna bağlı olarak da satışların son dönemde yavaşlama eğiliminde olduğu belirtiliyor.
Airbus ve Emiartes konuyla ilgili yorumda bulunmazken, başta Emirates olmak üzere mevcut siparişlerin teslim edilmesinden sonra üretimi bitirecek. Halihazırdaki üretim hattına göre sürecin 2020 başlarına dek sürmesi bekleniyor.
Fransız üreticinin Avrupa başta olmak üzere dünyada havacılık sembollerinden biri haline dönüşen ve Boeing'in 747 hakimiyetini kırmak adına başlattığı A380 yolcu jeti programı 11 milyar euro maliyete sahip ve 500 kişinin üzerinde yolcu alabiliyor.
36 UÇAKLIK ANLAŞMA İPTAL OLMUŞTU
Uzmanlar, havayollarının son dönemde dört motorlu bu tür dev uçaklardansa doldurması ve bakımı daha kolay çift motorlu modelleri tercih ettiği için jumbo et programlarına olan ilginin azaldığını belirtiyor.
Emirates ise toplamda 142 adet A380 siparişiyle farklı düşünenler arasında ancak kasım ayındaki Dubai Airshow'da 16 milyar dolar değerinde 36 adet jumbo jet siparişi veren Emirates ile Airbus arasındaki anlaşma sonradan bozulmuştu. Görüşmelerin yeniden başladığı belirtilse de anlaşmanın hemen sağlanmasının zor olduğu belirtiliyor.
A380 programına British Airways, THY gibi başka büyük havayolu şirketleri de ilgi gösterse de Airbus'ın garanti ve büyük sipariş almadan fabrikaları açık tutmaya değmeyeceğini düşündüğü gelen haberler arasında. Emirates siparişinin bu yüzden öneminin büyük olduğuna dikkat çekilirken Dubai merkezli firmanın yatırımı sürdürmesi için gelecek 10 yıl boyunca üretim garantisi istediği vurgulanıyor. Motor seçimleri ve satış sonrası hizmetlerin de anlaşmanın önündeki potansiyel engeller olduğu söyleniyor.
Uzlaşmanın sağlanamaması halinde Airbus'ın en büyük müşterilerinden birinin büyüme hamlesini Amerikalı üretici Boeing'e kaydırması söz konusu. Avrupalı kaynaklar bu durumda Körfez ülkelerinin Başkan Trump yönetimindeki ABD etkisinin de rol oynadığını belirtirken ABD ve BAE'li endüstriyel kaynaklar politikanın etkisini reddediyor.
Airbus'ın üretim hatlarını açık tutabilmek için en az 30 uçak satması, hatta yeni alıcıların imtiyazlı fiyatlar istemesinden dolayı daha da arttırması gerekiyor.
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