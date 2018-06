İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Soylu, saat 09.20'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, "1003" numaralı sandıkta oyunu kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Türkiye'de bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibarıyla da oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başladı, 81 vilayetimizde, hem polis hem jandarma bölgelerimizde Allah'a şükürler olsun. İnanıyorum ki hem ülkemiz için hem milletimiz için hem de yarınlarımız için milletimiz, her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Milletimizin bu vermiş olduğu karara da hepimiz tabiyiz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL OYUNU KAHRAMANMARAŞ'TA KULLANDI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimlerinde oyunu memleketi Kahramanmaraş’ta kullandı. Dulkadiroğlu ilçesi Yaşar Gölcü İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan AK Parti Sözcü Mahir Ünal, seçimlerin sükunet içerisinde yapılacağını söyledi.

Milletin iradesinin açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını kaydeden Ünal, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Ünal, “Akşam alınacak olan sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı bizim başımız, gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerde aklıselim galip gelecektir, sükûnet içerisinde seçimlerimiz gerçekleşecektir ve herkesi de sandıkta tecelli edecek olan, millet iradesine son derece saygılı olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum. Her ne kadar birileri sandıkta oluşan iradeyi kabul etme konusunda bir takım bahanelere sığınsa da, her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Her şey açık, şeffaf ve güvenli bir şekilde yüksek seçim kurulu ve devletin ilgili kurumları gerekli önlem ve tedbirlerini alıyor. Bizim için milletin iradesi her iradenin üstündedir. Onun korunması saklanması ve muhafaza edilmesi ve güvenli bir şekilde tecelli edilmesi de bizim siyasetçiler olarak asli görevimizdir” dedi.

Ünal'ın oy kullandığı okula milletvekili adayları ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

ADALET BAKANI GÜL: HERKES OYLARINI HUZUR İÇERİSİNDE KULLANIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oyunu Gaziantep'te kullandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, "Şu ana kadar seçimle ilgili bize herhangi bir olumsuzluk ulaşmadı. Herkes oylarını huzur içerisinde kullanıyor." dedi.