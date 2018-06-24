İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Soylu, saat 09.20'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, "1003" numaralı sandıkta oyunu kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Türkiye'de bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibarıyla da oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başladı, 81 vilayetimizde, hem polis hem jandarma bölgelerimizde Allah'a şükürler olsun. İnanıyorum ki hem ülkemiz için hem milletimiz için hem de yarınlarımız için milletimiz, her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Milletimizin bu vermiş olduğu karara da hepimiz tabiyiz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL OYUNU KAHRAMANMARAŞ'TA KULLANDI
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimlerinde oyunu memleketi Kahramanmaraş’ta kullandı. Dulkadiroğlu ilçesi Yaşar Gölcü İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan AK Parti Sözcü Mahir Ünal, seçimlerin sükunet içerisinde yapılacağını söyledi.
Milletin iradesinin açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını kaydeden Ünal, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Ünal, “Akşam alınacak olan sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı bizim başımız, gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerde aklıselim galip gelecektir, sükûnet içerisinde seçimlerimiz gerçekleşecektir ve herkesi de sandıkta tecelli edecek olan, millet iradesine son derece saygılı olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum. Her ne kadar birileri sandıkta oluşan iradeyi kabul etme konusunda bir takım bahanelere sığınsa da, her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Her şey açık, şeffaf ve güvenli bir şekilde yüksek seçim kurulu ve devletin ilgili kurumları gerekli önlem ve tedbirlerini alıyor. Bizim için milletin iradesi her iradenin üstündedir. Onun korunması saklanması ve muhafaza edilmesi ve güvenli bir şekilde tecelli edilmesi de bizim siyasetçiler olarak asli görevimizdir” dedi.
Ünal'ın oy kullandığı okula milletvekili adayları ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.
ADALET BAKANI GÜL: HERKES OYLARINI HUZUR İÇERİSİNDE KULLANIYOR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oyunu Gaziantep'te kullandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, "Şu ana kadar seçimle ilgili bize herhangi bir olumsuzluk ulaşmadı. Herkes oylarını huzur içerisinde kullanıyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.