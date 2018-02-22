AK Partili Ünal'dan 'iyi hal'de değişiklik sinyali

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cinsel istismara karşı getirilecek düzenlemede 'iyi hal'in olup olmayacağına yönelik soruya yanıt verdi.

TRT Haber'de Aysun Torun'a konuşan Ünal, "Bu tür meselelerin iyi hali olmaz. Birilerinin iyi hale sığınmasının önünün alınması anlamında Adalet Bakanımız da gerekli açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanımız da grup toplantısındaki konuşmada dile getirdi" dedi.

"(Bu meselenin iyi hali olmaz) dediniz. O maddede bir düzenleme olacak mı?" şeklindeki soruya "Kaçınılmaz olarak" yanıtını veren Ünal, "Tamamen kaldırılması mı söz konusu" sorusunu da, "Tabii teknik olarak meselenin hukuki düzenlemesinin nasıl olacağına Adalet Bakanlığımızın yapacağı çalışmanın TBMM'ye gelmesiyle birlikte hızlı bir şekilde bakacağız" yanıtını verdi.

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