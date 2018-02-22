Bozdağ: CHP ile HDP ittifak yaparsa ahlaki olur

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bozdağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İttifak ile ilgili soruları cevaplayan Bozdağ, "Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır. İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir." ifadelerini kullandı.

"CHP İLE HDP RESMEN İTTİFAK YAPARSA AHLAKİ OLUR"

Bozdağ diğer partilerin de ittifak yapabileceklerini belirterek, "İki parti arasında ittifak olmak zorunda değil. 3 parti, 4 parti de olabilir. AK Parti şimdi, MHP ile ittifak yapacağını söyledi. Biz kapımızın kimseye kapalı olmadığını da söyledik. CHP, adalet yürüyüşünü yaparken de bunu yaptı. CHP'nin oyu şimdi yüzde 25'in de altında. Yüzde 50+1'i nasıl bulacaklar? Partiler bu yola gitmez ise, seçim de ikinci tura kalırsa seçmen bu yola gidecek. Ben CHP'nin ittifak yoluna gitmeyeceğini düşünmüyorum. Ben fikri takip olarak baktığım zaman, fikir olarak CHP'ye en yakın parti kimdir, HDP'dir. Açıklamalara baktığımızda, yanyana koyduğumuzda fikirleri en çok örtüşen parti CHP ile HDP'dir. Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı, yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler." dedi.

"BÜTÜN İNSANLARIMIZLA SEFERBERLİK HALİNDE OLURSAK BAŞARABİLİRİZ"

Çocuklara cinsel istismar ile ilgili düzenlemeleri de anlatan Bozdağ,"İnsan kılığındaki insan olmayan kişilerle mücadeleyi, bütün insanlarımızla seferberlik halinde olursak başarabiliriz. Biz buna topyekün bir mücadele olarak bakıyoruz. Cezaları artırdık. Çocuklara cinsel istismar ile ilgili kastrasyon konusunu daha önce gündeme getirmiştik. Danıştay izin vermemişti. Kanun gerektiğini söylemişti. Çocuklarımızı koruyucu mekanizmalar hayata geçirilmeli. Bununla ilgili kurulan komisyon bugün ilk toplantısını yapacak. AB üyesi ülkelerde de kastrasyon yöntemi var, Türkiye'de neden uygulamayalım." şeklinde konuştu.

Kastrasyon yöntemi uygulanan zanlı serbest mi bırakılacak sorusu üzerine Bozdağ, "Hayır, cezası infaz edilecek. Takip altına alınacak. Bu bir sapıklık, bu eğilimi olan kişilerle ilgili bir kontrol mekanizması kurulması gerekiyor." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER