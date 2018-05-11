Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Akhisarspor'da başkan Hüseyin Eryüksel, Habertürk TV'ye konuştu.

Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Daha çok koşan, topu kovalayan biz olduk. Kupayı aldık çok şükür, mutluyuz.



Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım, büyük bir camia, tecrübeli. Biz de iyiyiz, daha çok koştuk. Fırsatları değerlendirdik. Gollerimiz de çok güzel. Biz bir gol fazla attığımız için kupayı aldık. Bugüne kadar onlarla yol arkadaşlığı yaptık. Her iki takıma da buradan başarılar diliyorum. Bize teşekkür etmek düşer.



Futbol çok komplike bir oyun. Sadece spor değil. Başarıya gitmek için birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor, 10'da 10 olması gerekiyor. Kaldı 2 maçımız, en büyük hedefimiz ligde kalmak. Maalesef onu garanti altına alamadık. Seneye Avrupa'dayız.



4 torba olacak, biz de bir torbadan gireceğiz. Dişe diş mücadele edeceğiz. Burada nasıl büyük takımlarla oynuyorsak, orada da aynı şekilde oynayacağız.



Uçakta futbolcularla prim pazarlığı yaptık. Başarı ödülsüz olmaz. Bu başarı futbolcuların başarısı aslında, bizim şu an susmamız lazım, ama kamuyu aydınlatma adına ben buradayım. Bizi arayan, telgraf gönderen başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım bizi tebrik etti. Ayrıca CHP, Muharrem İnce kendilerine teşekkür ediyoruz."