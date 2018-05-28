Akhisarspor, iç transferde Helder Barbosa´yla anlaşma sağladı. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme yenilendi.

Başkan Hüseyin Eryüksel, Portekizli Barbosa´nın ardından diğer oyuncularla da masaya oturacaklarını açıkladı. Transferin gözde isimlerinden Muğdat´la da bir görüşme yapacaklarını belirten Eryüksel, teknik direktör Okan Buruk ile ise perşembe günü kontrat tazeleyeceklerini söyledi.



