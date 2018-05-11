Teleset Mobilya Akhisarspor'un tecrübeli oyuncusu Mustafa Yumlu kupayı taraftarlara armağan ettiklerini söyledi... 90 dakika sonunda duygularını dile getiren Mustafa Yumlu, “Öncelikle büyük takımla kupa almak kolay. Mütavazı bir takımla almak ise inanılmaz başarı. Buraya gelmek isteyen Akhisar taraftarına ne kadar sıkıntı çıkardılarsa da ayaklarına sağlık birkaç taraftar geldi. Kupayı buraya gelemeyen taraftarlarımıza götürüyoruz” dedi.



AYKUT ÇEVİKER: ÇOCUKLARIMIZA ANLATACAK BİR TARİH YAZMAK İSTİYORDUK



Fenerbahçe karşısında etkili bir oyun sergileyen oyunculardan biri olan Aykut Çeviker, “Bu duygunun tarifi yok. Erzincan maçı ile başladık kupa mesaisine. Bu yıl yine çok zorlu rakiplerle eşleştik. Galatasaray’ı eledik ve buraya geldik. Akhisar’ı tarihe geçirmek istiyorduk. Çocuklarımıza anlatacak bir tarih yazmak istiyorduk. Fenerbahçe’ye büyük saygı duyuyorduk ama Anadolu insanının dualarıyla bu yerlere geldik. Fenerbahçe’ye şansımız tutuyor bu sene. Yine başarabileceğimize inanıyordum” diye konuştu.



SONER AYDOĞDU: HADDİMİZİ BİLDİK



TM Akhisarspor’un etkili isimlerinden soner Aydoğdu Fenerbahçe karşısında istedikleri futbolu ortaya koyarak başarıya ulaştıklarını söyledi... Soner, “İki üç senedir çeyrek finalde eleniyorduk. Çok zorlu mücadelede Galatasaray’ı eledik. Burada da yine favori Fenerbahçe görünüyordu. İnandık, haddimizi bilerek oynadık. Bu kupayı buraya gelemeyen tüm taraftarlara armağan ediyoruz” ifadesini kullandı.