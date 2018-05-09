Ziraat Türkiye Kupası final maçı için gözler Diyarbakır Atatürk Stadı'nda... Yarın (10 Mayıs) oynanacak olan karşılaşma ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. Oynanacak final maçı öncesinde karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı da merakla araştırılıyor. Peki Akhisarspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yarınki maçla birlikte açılışı yapılacak olan Diyarbakır Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma, canlı olarak ATV kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı da Akhisarspor kazandı.

Akhisarspor, Fenerbahçe'ye karşı bu sezon 4 gol bulurken kalesinde 2 gol gördü ve böylece 6 puan elde etti.

İki takım arasında oynanan son 5 maçta Akhisarspor 5, Fenerbahçe 4 kere kazandı. 1 maç ise 2-2 beraberlikle sonlandı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Yarı finalde de Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada şimdiye kadar 18 gol atıp kalesinde 7 gol gördü. Ege temsilcisinde dörder golle kupanın en golcü isimleri konumunda bulunan ve Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora ile cezalı Yevgen Seleznov yarın forma giyemeyecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da cezalı Milan Lukac da yarın takımını yalnız bırakacak.

AKHİSARSPOR İLK PEŞİNDE

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Diyarbakır'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibini geçerse kupayı ilk kez müzesine götürmüş olacak.

Kupanın yarı final ayağında Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Diyarbakır'da oynanacak müsabakada Fenerbahçe'yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele edecek.

Kupa tarihinde finale çıkan 22. ekip olan yeşil-siyahlılar, müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım olmak istiyor.

Kupada Manisa'dan ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi'nden ise en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986'da finalde Bursaspor'a kaybetmişti.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve bitime 2 hafta kala topladığı 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada bu sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Kupaya katıldığı 4. turda Anagold 24 Erzincanspor, 5. turda Ankara Demirspor'u eleyen yeşil-siyahlı ekip, son 16 turunda Boluspor, çeyrek finalde ise Kayserispor'u saf dışı bıraktı.

FENERBAHÇE 10 KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda daha önce 16 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 6 kez mutlu sona ulaşırken, 10 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.

Fenerbahçe, finalde 5 kez Galatasaray, 3 kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a kaybetti.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

FENERBAHÇE FİNALE NAMAĞLUP GELDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile finalde karşılaşacak Fenerbahçe, finale namağlup olarak geldi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada etkili bir performans gösterdi. Kupaya başladığı 5. turdan itibaren bu kulvarda 8 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, kupada golcü kimliğini de ön plana çıkardı. Sarı-lacivertliler bu sezon Türkiye Kupası'nda 7 maçta 19 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin hanesine 3 gol de hükmen (3-0) galibiyetten yazıldı. Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.

Aykut Kocaman'ın öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katıldı. Kupada ilk olarak Adana Demirspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ve 4-1'lik sonuçlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile çeyrek final mücadelesi veren Fenerbahçe, sarı-siyahlılar karşısında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla güldü. Çeyrek finalde bir diğer Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'a rakip olan Fenerbahçe, iki maçta 2-1'lik skorlarla yarı finale geldi.

Fenerbahçe'nin kupada yarı final eşleşmesi ise uzun süre unutulamayacak bir seriye sahne oldu. Yarı finalde Beşiktaş ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahasına avantajlı gitmeyi başardı.

Kupada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş karşılaşması ise çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken saha olayları nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanması kararı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. 3 Mayıs'ta kaldığı yerden oynanacak maç, siyah-beyazlı ekip sahaya çıkmadığı için iptal edildi.

Bunun üzerine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, karşılaşmayı sarı-lacivertlilerin lehine 3-0 hükmen sonuçlandırdı.

Fenerbahçe, bu kararla kupada hiç maç kaybetmeden finale adını yazdırmış oldu.

Sarı-lacivertlilerin kupada final mücadelesi vereceği Teleset Mobilya Akhisarspor ise 4. turdan itibaren kupada yer aldı.

Ege temsilcisi ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. Daha sonra 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, son 16 turunda ise Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Son 8'de karşılaştığı Kayserispor'u da 1-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a rakip oldu.

Teleset Mobilya Akhisarspor kupada Galatasaray karşısında büyük sürprize imza attı. İlk maçta rakibine iç sahada 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE 17. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayacak.

Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

Kupa tarihinde ilk finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'la oynayan ve iki maçı da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, son finalini yine sarı-kırmızılı ekiple 2015-2016 sezonunda oynamış ve 1-0 yenilmişti.

FENERBAHÇE KUPADA 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK ADAMLAR

Teknik direktör olarak en çok Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan isimler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman.

Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç da Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında üçer kez kupa sevinci yaşadı. Aykut Kocaman ise 2011 ve 2012'de Fenerbahçe, geçen yıl da Atiker Konyaspor ile mutlu sona ulaştı.

Bu arada, yabancı teknik adamlar içinde Beşiktaş'ın başında İngiliz Gordon Milne 1989 ve 1990'da, Fransız Jean Tigana da 2006 ve 2007'de kupayı kazanma başarısı gösterdi.

3 FARKLI TAKIMLA FİNAL OYNAYANLAR

Kupa geçmişinde bazı futbolcular 3 ayrı takımın formasıyla finalde mücadele etti.

Bu oyuncular şunlar:

Halil İbrahim Eren: Boluspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği

Hasan Vezir: Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray

Rade Zalad: MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Beşiktaş

Sinan Turhan: Adana Demirspor, Galatasaray, Sakaryaspor

Cihan Haspolatlı: Kocaelispor, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Mehmet Aurelio: Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş

Burak Yılmaz: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray

Emre Belözoğlu: Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir