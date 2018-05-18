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Süper Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, Osmanlıspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 32. dakikada Hasan Ali Adıgüzel'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Osmanlıspor bu gole ilk yarının son anlarında Furkan Özçal ile cevap verdi ve skor 1-1 oldu.

Akhisarspor, 90+3. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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