Spor Toto Süper Lig'in 22 haftasında maçında Ege ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, maça iyi başlamadıklarını ancak devamında daha iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maçtan önce rakibin kendi sahasında kazanmak için karşılaşmaya daha coşkulu ve istekli başlayacağını bildiklerini kaydeden Buruk, "Maçın ilk 10 dakikası da böyle oldu. Seyirci desteği ile üzerimize geldiler. Maça iyi başlamadık ama devamını daha iyi oynadık. Golü bulduktan sonra ve ikinci yarı ikinci golü de bulduktan sonra oyuna daha fazla hükmettik. Rakibi önde karşıladık ve çok fazla çıkartmadık. Özellikle 3-0'dan sonra biraz duraksadığımız dönemler oldu. Bizim için önemli galibiyet. Karabükspor'u yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi niyetli ve kazanmak için çok şey yaptılar. Biz de cuma günü oynayacağımız Konya maçının çalışmalarına yarından itibaren başlayacağız. İlk 10'un içerisine bir an önce gitmek istiyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. Yeni sayfa ve bir başlangıç bizi bekliyor" dedi.

"HAKEM EL HAREKETLERİYLE İLETİŞİM KURDU"

Devre arasında hakeme yaptıkları itirazın nedeninin sorulması üzerine Okan Buruk, şunları söyledi:

"İletişimle ilgili bir sıkıntımız vardır. Gelip konuşmak yerine bizimle hep el hareketleriyle bizimle iletişim kurmaya çalıştı. İletişimle ilgili bir sıkıntımız oldu. Hepimiz burada değerli insanlarız. Onlar da çok değerli. Gelip birbirimizle konuşabiliriz. Bir şey varsa konuşup halledebiliriz. Böyle okuldaki öğretmen gibi davrandığınız zaman iki taraf da birbirini boş yere germiş oluyor. Seyirci de geriliyor arkada. Onun dışında bir şeyimiz yok."