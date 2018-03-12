Süper Lig'de 36 puanla 8. sırada bulunan Trabzonspor, 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Akhisarspor'a konuk oluyor...

SÜPER LİG'DE HEYECAN DEVAM EDİYOR... AKHİSARSPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI HTSPOR ARENA'DA...

AKHİSARSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



STAT: Spor Toto Akhisar

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Ümit Öztürk

SAKAT: Abdulkadir, Esteban, Castillo, Mustafa Akçay, Durica, Bero (Trabzonspor)

CEZALI: Lopes (Akhisarspor) / Hubocan (Trabzonspor)



AKHİSARSPOR: Lukac, Serginho, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznov

YEDEKLER: Fatih, Aykut, Dany, Kadir, Olcan, Bilal, Onur, Barbosa, Bia, Henrique

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Yusuf, Sosa, Olcay, Burak

YEDEKLER: Arda, Uğurcan, Hüseyin, Sami Can, Abdürrahim, Batuhan, N'Doye, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Alanyaspor Trabzon’da 3-0’dan 4-3 yapmış ve maçı kazanmıştı fakat rövanşı ikinci yarıda almasını bildik. Şimdi sıra Akhisar’a geldi. Kesinlikle mazeret kabul etmiyorum, çok eksik olmamıza rağmen biz iyi bir takımız, herkes kendisini göstersin. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır RIZA ÇALIMBAY

TRABZONSPOR'DA ŞOK SAKATLIK

12. RANDEVU

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.



Trabzonspor'un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.







MANİSA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-mavililer bu maçlarda 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

AKHİSAR STADI

