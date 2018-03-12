Süper Lig'de 36 puanla 8. sırada bulunan Trabzonspor, 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Akhisarspor'a konuk oluyor...
SÜPER LİG'DE HEYECAN DEVAM EDİYOR... AKHİSARSPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI HTSPOR ARENA'DA...
AKHİSARSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Spor Toto Akhisar
SAAT: 20:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Ümit Öztürk
SAKAT: Abdulkadir, Esteban, Castillo, Mustafa Akçay, Durica, Bero (Trabzonspor)
CEZALI: Lopes (Akhisarspor) / Hubocan (Trabzonspor)
AKHİSARSPOR: Lukac, Serginho, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznov
YEDEKLER: Fatih, Aykut, Dany, Kadir, Olcan, Bilal, Onur, Barbosa, Bia, Henrique
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Yusuf, Sosa, Olcay, Burak
YEDEKLER: Arda, Uğurcan, Hüseyin, Sami Can, Abdürrahim, Batuhan, N'Doye, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
12. RANDEVU
Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.
Trabzonspor'un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.
MANİSA'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-mavililer bu maçlarda 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
AKHİSAR STADI
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