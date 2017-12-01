Akıllı şehirlerin geleceği İstanbul'da tartışılacak

Bilimi, teknolojiyi ve girişimciliği bir araya getiren kar amacı gütmeyen global inisiyatif Hello Tomorrow, Zorlu Holding, Zorlu Enerji ve Kale Grubu ana sponsorluğunda geleceğin şehirlerini konuşmak üzere özel bir etkinlik gerçekleştiriyor.

5 Aralık 2017 tarihinde Zorlu PSM’de “The Future of Smart Cities – Akıllı Şehirlerin Geleceği” temasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte “akıllı mobilite”, “Nesnelerin İnterneti – IoT ve Dijitalizasyon” ile “enerji verimliliği” konuşulacak.

Türkiye’nin “deep-tech start-up” yani bilim ve teknoloji bazlı girişimcilik ekosistemini inşa etme misyonuyla yola çıkan Hello Tomorrow, Türkiye; Los Angeles, New York, Londra, Paris, Kopenhag, Tel Aviv ve Dubai gibi dünyanın dört bir yanından gelecek vaat eden inovatörleri de bu seneki ikinci etkinlikle Türkiye’de ağırlayacak. ​

HYPERLOOP KONUŞULACAK

Hello Tomorrow Türkiye’nin 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan etkinlikte etkinliğin açılış konuşmacısı Hyperloop Ulaşım Teknolojileri CEO’su Dirk Ahlborn. Dirk Ahlborn, Hyperloop’un nasıl kurulduğunu, girişimci iş adamı Elon Musk’ın öncüsü olduğu ses hızında yeni ulaşım teknolojisi Hyperloop’u anlatacak.

Global bir inovatör ağının bir araya geleceği etkinliğe T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katılması beklenirken; etkinlikteki açılış konuşmalarını sırasıyla Hello Tomorrow Türkiye Kurucu Başkanı Timur Topalgökçeli, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sn. Charles Fries ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik gerçekleştirecek.​

CEO'LAR AKILLI ŞEHİRLERİ MASAYA YATIRACAK

Birinci panelde akıllı şehircilik için çözüm önerileri hakkında Engie CEO ve Ülke Temsilcisi Denis Lohest, Kale Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed Alyürük, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Sanko Enerji CEO’su Adil Tekin ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav konuşacak. ​

Akıllı şehirlerin geleceği ve girişimcilerin oynayacağı rol hakkında, Futurist Ufuk Tarhan’ın moderatörlüğünü üstlendiği ikinci panelde Masdar Akıllı Şehir Uzmanı ve Replenish kurucusu – CEO’su Dr. Tia Kansara, Londra bazlı EcoMachines Ventures Yönetici Ortak Dr. Ilian Iliev, Vestel Ventures CEO’su Metin Salt, yapay zeka laboratuvarı Tarentum Labs Kurucusu Burak Aydın, siber güvenlik lideri Trend Micro Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye Genel Müdürü Yakup Börekçioğlu ve ATÖLYE Kurucu Ortak ve CEO’su Kerem Alper görüşlerini paylaşacak. ​

NOVUSENS İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucu Partneri Berrin Benli’nin dünyaya yön veren girişimlerle ilgili somut yol haritası niteliği taşıyan “Akıllı Şehir Vizyonu ve Çanakkale için Yol Haritası” başlıklı konuşmasını, girişimcilerle ilgili özel sohbet seansı takip edecek. ​

BLOK ZİNCİRİYLE ENERJİYİ BULUŞTURANLAR TÜRKİYE'YE GELECEK

Enerji sektörünün geleceğini en çok merak ettiği başlıklardan biri olan “blok zinciri ve enerji üretimi” arasındaki işbirliğini dünyaya kazandıran LO3 Energy Direktörü Scott Kessler’in de aralarında olduğu yedi farklı girişimcinin yer alacağı sohbette öne çıkan başlıklar şöyle olacak: Kinetik enerji depolama, blok zinciri ve mikro şebekeler, nesnelerin interneti – IoT ve büyük veri, robotik ve bina bakımı, blok zinciri ve enerji, yeşil ve yeni nesil mobilite.

Hello Tomorrow Türkiye geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk defa Sabancı Center’da “The Future of Energy – Enerjinin Geleceği” adlı etkinlikte 700’ü aşkın inovatörü, girişimciyi, yatırımcıyı, iş ve sanayi dünyasının liderleri ile bir araya getirmişti.

Etkinliğe buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

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Dirk Ahlborn