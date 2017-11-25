Akıncı Üssü davasında sanık avukatı Ece Çam Yiğit’in beyanları 'Pes' dedirtti

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde merkez olarak kullanılan Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin açılan davanın dünkü duruşmasında söz alan sanık avukatlarından Ece Çam Yiğit’in beyanları, şehit ve gazi yakınlarının tepkisine neden oldu.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; duruşmayı takip eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü hedef alan Yiğit, “Kahramankazan halkını Akıncı Üssü nizamiyesine Lokman Ertürk yığdı. Akıncı Üssü’nün elektriklerini kestirdi. Esenboğa Havalimanı’na giden halkı, Akıncı Üssü’ne yönlendirdi. Halkı oraya yığmasa, elektrikleri kestirmese bu insanlar ölmeyecekti, olaylar bu noktaya gelmeyecekti. Nasıl kahraman olmuşlar, bir anlatsın. Mahkemenizden talebimdir, Lokman Ertürk’ün de ifade vermesini istiyorum” dedi.

"HAİNLİKLERİNİN ÜZERİNİ ÖRTEMEYECEKLER"

Avukat Yiğit’in Ertürk’ü hedef alan bu sözleri, Akıncı Üssü’nde şehit olanların yakınları ve gazilerin tepkisini çekti. Lokman Ertürk, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Yiğit’in sözlerine tepki gösterdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazanlılar olarak davayı ilk günden itibaren takip ettiklerini ifade eden Ertürk, “Şahsımı hedef göstererek söylenen bu sözler, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere 15 Temmuz’da darbeci hainlere karşı destansı bir mücadele veren tüm Kahramankazanlıların yüreklerini sızlatmıştır. Şahsımı hedef göstermekle vatan hainliklerinin üzerini örtemeyecekler. Dün darbecilere Akıncı Üssü’nü dar eden Kahramankazanlılar olarak, aynı duruşu sergilemeye hazırız. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bağımsız Türk yargısının, bu vatan hainlerine karşı en ağır cezayı vereceğine olan inancımız tamdır” diye konuştu.

AKINCI ÜSSÜ’NDE NE OLMUŞTU?

Kahramankazanlılar, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkan F-16’ları engellemek için üs önünde toplandı. Üsse girmeye çalışan Kahramankazanlılar darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu 9 şehit verdi, 92 kişi gazi oldu. Kahramankazanlılar, üs etrafında saman balyaları ve araç lastikleri yakarak F-16’ların havalanmasını engellemeye çalıştı.

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