Alanyaspor ve Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın heyecanını yerinde yaşamak isteyen futbolseverler, maçın bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray bilet fiyatları ne kadar? İşte Alanyaspor - Galatasaray bilet fiyatları...

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Süper Lig'in 13. haftasında da 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 17 puanla 10. sırada olan Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bilet satışları, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 22 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de sadece GS Logolu Passolig kartlarına; 24 Kasım saat 19:30’dan sonra ise Aytemiz Alanyaspor Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacaktır.

Alanyaspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları;

KATEGORİLER BİLET FİYATLARI Kategori 1 400 TL Kategori 2 350 TL Kategori 3 300 TL Kategori 4 300 TL Kategori 5 250 TL Kategori 6 175 TL Kategori 7 130 TL Kategori 8 100 TL Kategori 9 80 TL Kategori 10 65 TL Kategori 11 55 TL

Kategori 12 (Misafir) 55 TL

Alanyaspor - Galatasaray

bilet satışları