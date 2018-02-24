RIZA ÇALIMBAY’DAN ‘ALANYA’ MOTİVASYONU

İlk yarıda Alanyaspor’la oynadığınız maçı ben de izlemiştim. 3-0 galiptiniz ve maç sonunda 4-3 mağlup olmuştunuz. Trabzon’a kesinlikle yakışmayacak bir yenilgiydi bu. Sizden istediğim o günü unutmayın ve kazanın, rövanşı da alın.