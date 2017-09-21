Alex'ten Fenerbahçe mesajı

Kanarya'nın yaşayan efsanesi Alex de Souza dün İnstagram’dan duygusal bir mesaj paylaştı. Kadıköy’de 20 Eylül 2012’de Marsilya ile oynanan Avrupa Ligi grup maçında Sarı-Lacivertli formayla attığı son golün sevinç fotoğrafını paylaşan Sambacı “20 Eylül 2012...



Kadıköy’deki son golümü attım. Eğer son golüm olacağını bilseydim sevincimi çok daha yoğun yaşardım. Telleri aşıp taraftarın kollarının içine kendimi atardım. 5 sene geçti. Ama o stadın titretme gücünü hala iliklerime kadar hissediyorum. O forma üzerimdeyken koşup gol sevinci yaşamak tarifsizdi. Fenerbahçe taraftarlarına her zamanki teşekkürlerimle. Sizleri seviyorum!” ifadelerini kullandı.

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