HT Magazin'de yer alan habere göre; Ünlü popçunun doğum günü partisi Bostancı Gösteri Merkezi’nin yanındaki lunaparkta başlayacak. Lunapark eğlencesinin ardından Tilki, kendi doğum gününde sahneye çıkarak dev bir şova imza atacak. Bir süredir Amerika’da olan genç şarkıcı konser performansı için Los Angeles’ta dans dersleri alıyor. Doğum günü partisi için yaklaşık 120 kişilik bir ekip çalışıyor.

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