Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Tilki, son yaptığı paylaşımda ise gelen eleştirilerle ilgili şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu.

Tilki, hakkında gelen eleştirilere şu yanıtı verdi:

Eleştiri dünyasında, sizin tabirinizle aptalca bulundugum her alanda özgürüm. Evet aptalca özgürüm. Özgürlüğüme dil uzatıldıkça özgürlük için daha da cesur oluyorum. Öldürmeyen, güçlendirir.

Genç şarkıcı geçtiğimiz aylarda 18 yaşına girmişti.

İşte Tilki'nin o paylaşımı: