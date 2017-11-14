Aleyna Tilki oyuncak penisli fotoğraf paylaştı! İşte Aleyna Tilki'nin paylaşımı

Şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'ın hikaye bölümünde oyuncaklarla dolu bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraftaki oyuncak penis şaşkınlık yarattı.

'Cevapsız Çınama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla milyonlarca hayran kitlesi oluşturan Aleyna Tilki, sosyal medyada bir skandala imza attı. 17 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafını çektiği oyuncak koleksiyonunda cinsel organlı bir görseli Instagram hesabından paylaştı. Söz konusu görsel kısa bir süre sonra sosyal medyada trendlere girdi.

Fotoğrafı gören takipçilerden bazıları, esprili yorumlarla genç şarkıcıya mesajlar gönderdi.