Sözcü'nün haberine göre, ‘Cevapsız Çınlama’ ve ‘O Sen Olsan Bari’ şarkılarıyla milyonlarca kişilik bir hayran kitlesi oluşturan Aleyna Tilki, önceki gün Emrah Karaduman ile Çengelköy’de objektiflere yansıdı.

Pijamaları ve terlikleriyle son derece bakımsız görünen Tilki’nin tuhaf tarzı ve sergilediği rahat hareketler mekandaki herkesi şaşkına çevirdi.

PİJAMA VE TERLİKTEN VAZGEÇMİYOR



Giyim tarzıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Aleyna Tilki, daha önce de Emrah Karaduman ile çıktıkları akşam yemeğinde pijamaları ve vazgeçemediği terliği ile objektiflere yansımıştı.