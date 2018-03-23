HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, çıkışta yaş gününü de kutlayacağı lunaparka giden genç popçu, bütün oyuncakları denedi.



“Benim için en büyük tutku sahne” diyen Tilki, konser sürprizleriyle ilgili ipucu verdi: “Alışılmışın dışında bir repertuvar ve koreografi sergileyeceğiz. Hayalimdeki sahneyi 7. sınıfa giderken çizmiştim, o sahneyi kullanacağım.”





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