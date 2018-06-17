YİNE İLGİYİ ÜZERİNDE TOPLADI

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, nerede çekildiği belli olmayan bir videosuyla yine ilgiyi üzerine toplamayı başardı. Şarkıcı, yere oturduğu halde görüntülenirken anlaşılamayan sözleriyle takipçilerini de şaşırttı. Tilki, paylaşımına, "Umrumda değil, gitmem" notunu düştü.

Tilki'nin garip tutumuna takipçilerinden binlerce eleştirel yorum yapıldı.



"KAFALAR PIRIL PIRIL MAŞALLAH"

Bazı takipçileri Tilki'nin sarhoş olduğunu ileri sürerek, "Kafalar pırıl pırıl maşallah, kafası bir milyon, kafa uçmuş" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o anlar: