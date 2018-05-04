Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu, göreve seçilmeleri halinde önümüzdeki yıl içerisinde açığı ciddi boyutlarda kapatacaklarını belirterek, "3. yılımızda seçime girerken, Galatasarayımızın gelirlerini giderlerinden daha fazla hale getirerek, kara geçeceğiz ve kar rakamıyla da borçları ödeyebilir konuma getireceğiz. Hedefimiz budur, bunu yapabileceğiz" dedi.
Galatasaray'ı yeniden seçim heyecanı sararken, Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, ekibiyle birlikte dün akşam Bursa Galatasaray Liseliler Derneği'nin konuğu oldu. Burada yaptığı konuşmada mali yapıdan, projelerine kadar pek çok noktada açıklamalarda bulunan Ali Fatinoğlu, ekibini de tanıtarak başkanlıkları döneminde camiayı nasıl bir Galatasaray'ın beklediğini anlattı.
"Galatasarayımız hiçbir zaman batmaz. Galatasarayımızın kurtarılmaya da ihtiyacı olmaz, Galatasarayımız her zaman dünyanın en önemli kulüplerinden biridir. Biz Galatasarayımızı nasıl daha iyi yönetiriz diye hazırlık yapıyoruz" diyen Ali Fatinoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada 'Galatasaray'ı nasıl daha iyi yönetiriz' adı altındaki projelerine uygun bir kadro oluşturduklarının altını çizdi.
Çalışma gruplarının 72 kişiden oluştuğunu ancak 44 kişilik sınırın bulunduğunu belirten Fatinoğlu, "Biz iş yapacak, ihtisaslı bir kadro kurduk. Sağlık kurulumuzda Türkiye'nin en önemli isimlerinden 3 profesör bulunuyor. Galatasaray nasıl gelir elde edebilir diye düşünerek iş dünyasından kendisini kanıtlamış kişiler de kadromuzda yer alıyor. Hukuk kadromuzun da yanı sıra, bir de Galatasarayımızın lise kökenli olduğumuz için bir kültür bölümü var. Listemizdeki bir grubumuz da Galatasaray festivalleri yapacak" ifadelerini kullandı.
"İNSAN KAYNAĞINI HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"
Galatasaray'ın mali yapı ile ilgili sorunlarının sadece sarı kırmızılı camiaya özgü olmadığına işaret eden Ali Fatinoğlu, "Türkiye'deki bütün futbol kulüplerinin mali yapısı problemli. 4 büyük kulübün mali yapısına baktığımızda ne kadar sıkıntılı oldukları belli, Galatasarayımız da bu sıkıntılar içinde. Ancak Galatasarayımızın kendi mal varlığı var ve en önemlisi de Galatasarayımızın çok güçlü ve kuvvetli bir insan kaynağı bulunuyor. Biz bu insan kaynağını harekete geçirerek, Galatasarayımızı bu zor günlerden çıkartacağımıza inanıyoruz. Göreve seçildiğimiz takdirde 6 ayı geçtikten sonra devralacağımız için bu sene sonuca ulaşamayabiliriz ancak önümüzdeki sene o açığı çok ciddi boyutlarda kapatacağımıza inanıyoruz. 3. yılımızda seçime girerken, Galatasarayımızın gelirlerini giderlerinden daha fazla hale getirerek, kara geçeceğiz ve kar rakamıyla da borçları ödeyebilir konuma getireceğiz. Hedefimiz budur, bunu yapabileceğiz. Projelerimizi de son haftamızda detaylı bir şekilde dile getireceğiz" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın bugün spor kulübü boyutunun üzerine çıkarak globalleştiğine ve bir dünya markası olduğuna da değinen Ali Fatinoğlu, listelerindeki 44 kişinin yarısının Galatasaray lisesinden, yarısının da lise dışından olan ekiplerden oluştuğunu söyleyerek, kadroda yer alan her kişinin en az 2-3 lisan bilen, kendi sektörlerinde başarılı olmuş kişilerden oluştuğunu ifade etti.
Gecenin sonunda Bursa Galatasaray Liseliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Neshini Uçkunkaya tarafından Ali Fatinoğlu'na çiçek takdim edildi.
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