Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Konya’da kongre üyeleri ve taraftarla ile bir araya geldi.

Barcelona’nın bakış açısını örnek veren Ali Koç, “Barcelona’nın 2015 seçimlerinde ortaya koydukları yaklaşıma imrenmemek elde değil. Öyle ki; 4 başkan adayı, kulübün kanalı Barça TV’ye projelerini anlatıyor. Kulüp, gazetelere ilan vererek, demokrasi için tüm üyeleri sandığa davet ediyor, seçim sürecinde, kulübün resmi yayın organları ‘seçim’ başlığı altında, her adaya eşit mesafede iletişim yapıyor.

Bizde neden böyle olmasın? Size söz veriyorum gelecekte Fenerbahçe’de de başkan adaylığı süreçleri her adaya eşit olacak” dedi.

Altyapı konusuna da değinen Koç, "Fenerbahçe olarak altyapıda Avrupa’nın en iyi akademilerinden birisi olmayı hedeflemeyiz. Bunu yapabiliriz. Fenerbahçe’nin çok iyi bir potansiyeli var. Biz çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz." diye konuştu.