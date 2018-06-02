Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün resmen başladı. Hem Sarı-Lacivertliler’in hem de diğer futbolseverlerin yakından takip ettiği tarihi kongrede 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışacak... Son haftalarda karşılıklı yapılan açıklamalarla tansiyon iyice yükselirken, kongrenin ilk gününde adaylar, son kez üyelere seslenecek. İki başkan adayı da tarihi kongre için Ülker Stadı'na gelirken Ali Koç'un stada giriş yaptığı anlarda gördüğü destek dikkat çekti.

Fenerbahçe’de bugün yapılan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç stada giriş yaptığında üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre yapılan tezahüratlara el sallayarak cevap veren Ali Koç, daha sonrasında tribündeki yerini aldı.

20 BİN KATILIM BEKLENİYOR!

Seçimli olağan genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013’te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım’ın Mehmet Ali Aydınlar’ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındaki rekor katılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor. Ayrıca bu seçimde Sarı-Lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak. Önceki rekor, 2013’te 6 bin 821 oy alan Yıldırım’a aitti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Ali Koç'un listesi şöyle:

Semih Özsoy



Gökhan Akça



Erol Bilecik



Simla Türker Beyazıt



Kemal Danabaş



Ömer Koray Uzun



Hande Tibuk



Fethi Pekin



Burhan Karaçam



Turhan Şahin



Metin Şen



Sina Afra