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O KADIN KONUŞTU

Ali Küçükbalçık ile yasak aşk yaşadığı söylenen Lübnanlı Doha Elenouty, Star TV’deki ‘Duymayan Kalmasın’a bağlandı ve şu açıklamayı yaptı: “Ali Bey ile duygusal anlamda hiçbir bağım yok. Sadece dostane bir ilişkimiz var. Hamile olduğum da yalan. Ali Bey, Kibariye Hanım’ı çok seviyor."