İngiltere'de Championship'ten League One'a düşen Sunderland, Boluspor ile sözleşmesi biten Alim Öztürk'ü transfer etti. 25 yaşındaki futbolcu, İskoçya'da Hearts takımında forma giymişti. O dönem Hearts'ı çalıştıran teknik direktör Jack Ross, Alim Öztürk'ü Sunderland'de de kadrosuna kattı.

Alim Öztürk, Hollanda'da başladığı futbol hayatına Trabzonspor ve 1461 Trabzon'da devam ettikten sonra Hearts'ta oynadı. Hearts'tan Boluspor'a gelen oyuncu, tekrar Ada'nın yolunu tuttu.