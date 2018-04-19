Cadde'nin haberine göre, gazetecilere poz veren Alişan-Buse Varol çifti, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Alişan, hayranı ile fotoğraf çekinirken gazeteciler ile sohbet eden Buse Varol, "Düğün hazırlıkları devam ediyor. Şu an evden geliyoruz. Tatlı telaş bitmiyor" dedi.



Sohbete dahil olan ünlü türkücü, "Heyecanlıyım, son 16 gün kaldı. Şafak saymaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Evlilik telaşına alışveriş molası veren çift, önce alışveriş yaptı daha sonra da dostları ile buluşup akşam yemeği yedi.