Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde Buse Varol'a sette sürpriz bir evlilik teklifi yapan Alişan, aldığı 'Evet' cevabı sonrası ailesi ile birlikte kız istemeye gitmişti.



Kız istemede içtiği kahvenin Alişan'a hatırlatılması ve "Tadı nasıldı?" diye sorulması üzerine "Çok güzeldi. Bol tuzlu olması ayrıca güzeldi" dedi.

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