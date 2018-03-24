2018 Dünya Kupası öncesinde verilen milli arada takımlar, 4 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük futbol organizasyonu öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Joachim Löw'ün yönetimindeki Almanya, Julien Lopetegui'nin çalıştırdığı İspanya'yı ağırladı.

Almanya maça Ter Stegen – Kimmich, Boateng, Hummels, Hector – Kroos, Khedira – Müller, Özil, Draxler – Werner 11'iyle çıkarken İspanya De Gea – Carvajal, Pique, Ramos, Alba – Thiago, Koke, Iniesta – Silva, Rodrigo, Isco 11'iyle galibiyet aradı.

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. İspanya'da henüz 6. dakikada sahne alan Rodrigo, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda son anlara doğru yaklaşılırken sahneye "Profesör" lakaplı Thomas Müller çıktı! Alman yıldız, 35. dakikada attığı harika golle skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

İspanya'da ikinci yarıda Iniesta, Pique, Isco, Rodrigo, Silva ve Thiago oyundan çıkarken yerlerine Saul, Nacho, Asensio, Diego Costa, Lucas Vazquez, Rodrigo Hernandez dahil oldu. Löw ise Khedira, Draxler, Müller ve Werner'i kenara alırken yerlerine İlkay, Sane, Goretzka ve Mario Gomez'i dahil etti.

İki takım da ikinci yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.