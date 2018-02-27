AB Komisyonu, Almanya'nın karbon salınımını düşürecek ulaşım projelerine sağlamayı öngördüğü desteklemelere onay verildiğini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın 2021 yılı sonuna kadar kamu ulaşımında kullanılacak elektrikli otobüs ve şarj istasyonlarına sağlamayı öngördüğü 70 milyon avroluk kaynak, AB kamu destekleme kurallarıyla uyumlu bulundu.

Almanya, bu kaynakla ulaşımda geleneksel dizel otobüsler yerine elektrikli veya hibrit otobüsler alınması halinde aradaki fiyat farkını ve gerekli şarj istasyonları kurulmasını destekleyecek.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Almanya, projenin onaylanmasıyla ülkede kirliliğin en yüksek olduğu 5 şehirde pilot olarak ücretsiz toplu taşımayı deneyecek. Böylelikle başta dizel olmak üzere trafikte kirliliğe yol açan hususi araç sayısının ve havadaki nitorojen dioksit ve diğer tehlikeli partiküllerin azaltılması düşünülüyor.

Ücretsiz toplu taşıma fikrinin ilk adımda Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim ve Stuttgart'ın güneyindeki Herrenberg bölgesinde pilot olarak, sınırlı bir süre için uygulanması bekleniyor.

Almanya'daki belediyelere de gönderilen planda geniş taşımacılık araçları için düşük emisyon bölgelerinin oluşturulması, elektrikli taksilerin sayısının ve genel olarak elektrikli araçlara yönelik teşviklerin arttırılması da bulunuyor.

Öte yandan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de hava kirliliğinin arttığı günlerde toplu taşıma ve bisiklet paylaşım sistemi ücretsiz olacak. Ayrıca, toplu taşıma otobüslerinin tamamının 2030 yılından itibaren elektrikli olması hedefleniyor.