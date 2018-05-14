Almanya'nın derdi cari fazla!

Yıllık politika tavsiyelerini bugün açıklayan IMF, "Almanya'daki yeni hükümetin koalisyon anlaşmasında bu zorlukların bazılarını gidermeye yardımcı olacak birden fazla olumlu önlem yer alıyor" dedi ve ekledi: "Ne var ki, şu anda var olan olumlu ekonomik ortam, yeni hükümetin daha da güçlü politika adımları atmasına imkan veriyor."

Almanya'nın büyümesinin sağlıklı olduğunu söyleyen IMF, verimliliğin, büyümenin ve yatırımın daha da desteklenmesinin, uzun vadeli büyüme potansiyelini yükselteceğini ve cari fazlayı düşüreceğini belirtti.

IMF, Almanya'nın ekonomide korumacılık, jeopolitik belirsizlik ve euro bölgesi reform gündemindeki gecikmeden dolayı risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.