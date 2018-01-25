Almanya, dünyanın üçüncü büyük silah ihracatçısı, ancak silah satışı, ülkenin II. Dünya Savaşı tarihi dikkate alındığında ülke içinde hassas bir konu olmaya devam ediyor.

NATO üyesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik sürdürdüğü operasyonda Alman yapımı Leopard 2 tanklarını kullanmasıyla tartışmalar arttı.

Radikal Sol Parti'nin parlamento grubunun başında bulunan Dietmar Bartsch ARD televizyonuna dün yaptığı açıklamada, hükümetin silah ihracatı politikasını "ahlak düşkünlüğü" olarak niteleyerek "Buna son verilmeli" dedi.

AB ve NATO'nun dışında kaldığı için "üçüncü ülke" olarak nitelenen ülkelere Almanya'dan yapılan silah satışları, 2016 yılında 3.67 milyar euro iken, 2017 yılında 3.79 milyar euroya (4.69 milyar dolar) yükseldi.

Geçen yıl Almanya'nın üçüncü ülkelere yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 20'sini, Angola'ya satılan bir savaş gemisi oluşturuyor. Almanya geçmişte Mısır, Nijerya, Güney Afrika,ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne de silah satmıştı.

Ekonomi bakanlığı sözcüsü, dün düzenlediği olağan basın toplantısında "Gerçek şu ki Almanya silah tedarik ediyor. Başka bir gerçek de şu: Almanya dünyadaki en kısıtlayıcı ve en katı kontrol sistemlerinden birine sahip" dedi.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), müttefik olmayan ülkelere silah satışı konusunda kısıtlamalar getireceğine söz vermişti. SPD'nin eski liderlerinden olan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, özellikle hafif silahların ihracat ruhsatlarına daha fazla sınırlama getirme sözü verdi.

Türkiye'ye silah satışlarını durdurması için baskı altında bulunan Gabriel, Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'nin Afrin'de başlattığı sınır ötesi operasyonun sivillere olası etkilerine ilişkin endişelerini aktarmıştı.

Gabriel, bu konuda daha önce sesini yükseltmediği ve Alman Rheinmetall şirketinin Türkiye'deki tanklarını yenilemesine izin verme eğiliminde olması nedeniyle, hem muhalif hem de Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar bloğundaki parlamento üyelerinden tepki alıyor.

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